Mezzo milione di appalti nei Comuni, svelato il sistema del cartello di imprese: 5 agli arresti e 23 indagati (Di giovedì 31 ottobre 2024) Un vero e proprio sistema in grado di ottenere appalti per Mezzo milione di euro, nel verde e nel rifacimento strade nei Comuni di Caserta e San Nicola la Strada. All'alba è scattata l'operazione dei carabinieri che ha portato all'esecuzione di 9 misure cautelari: 5 ai domiciliari e 4 obblighi di Casertanews.it - Mezzo milione di appalti nei Comuni, svelato il sistema del cartello di imprese: 5 agli arresti e 23 indagati Leggi tutto 📰 Casertanews.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Un vero e proprioin grado di ottenereperdi euro, nel verde e nel rifacimento strade neidi Caserta e San Nicola la Strada. All'alba è scattata l'operazione dei carabinieri che ha portato all'esecuzione di 9 misure cautelari: 5 ai domiciliari e 4 obblighi di

Gli appalti del Comune assegnati sempre allo stesso imprenditore o a suoi prestanome in cambio di tangenti pagate e ripulite attraverso un sistema di fatturazioni a società fittizie con ...

Tra le gare pilotate la riqualificazione del centro, la messa in sicurezza di una scuola elementare e il bando per i servizi di accoglienza ...

Un milione e seicentomila euro da destinarsi a ... essere risarciti dallo Stato perchè se normalizziamo il fatto che il Comune dia risorse ai cittadini che hanno subito un danno pratichiamo ...

Scoperta un'associazione a delinquere In Italia. Tangenti per ricevere appalti e fondi del Recovery Fund:13 le persone fermate. Congelato mezzo milione ...