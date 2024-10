Gqitalia.it - L'oroscopo di novembre 2024, i segni più fortunati e i meno fortunati

(Di giovedì 31 ottobre 2024) E quindi, come andrà questo mese di? Diamo una sbirciata alle stelle e vediamo cosa suggerisce l'Arieteinizia con un segreto pesante come un cinghiale da gestire: vuotate subito il sacco all'inizio del mese, quando la Luna nuova vi spingerà a liberarvi dei pesi. Dal 4, Marte fa il suo ingresso nella vostra area del piacere - sì, forse ve ne siete scordati, ma anche voi ne avete una! -, ricordandovi che c'è luce in fondo al tunnel. Lavorate duro ma non dimenticatevi che lo svago può fare miracoli per la produttività. Entro il 22 sarete preda di un'insolita voglia di esplorare, ma Mercurio retrogrado non ve la farà passare liscia: controllate che il passaporto non sia scaduto. Toro Cari Toro, il primo del mese si prevede un riordino relazionale – suona meglio di ultimatum, no? Chi è in crisi, faccia pace o si prepari a staccare la spina.