Liliana Segre | Dopo il 7 ottobre non sono più la persona di prima

In un'intervista su Vanity Fair Liliana Segre ha parlato di quanto provato Dopo il 7 ottobre 2023, giorno degli attacchi di Hamas in Israele: «Da allora non sono più la stessa di prima, sono un'altra persona. Seguo la televisione e i giornali con avidità dolorosa. Mangio ogni giorno tristezza, bile, pessimismo, disperazione e soprattutto, da nonna, quelli che tragicamente mi fanno compagnia in questo periodo sono i bambini, tutti i bambini che per colpa degli adulti vengono sterminati e uccisi». Segre: «Le minacce ricevute? Non ho mai cambiato la mia vita, faccio le cose di sempre» La senatrice a vita ha poi parlato delle minacce e gli insulti ricevuti soprattutto negli ultimi mesi: «Seguo, faccio querele, so molto bene che ho la scorta perché sono odiata e minacciata. Ma non ho cambiato di un pelo la mia vita, faccio tutte le cose di prima.

La resiliència de Liliana Segre: un missatge d'esperança i humanitat

In un'intervista recente, la senatrice a vita Liliana Segre ha condiviso la sua profonda sofferenza a seguito degli eventi tragici che hanno colpito il mondo, in particolare il conflitto che ha portat

Liliana Segre, dopo il 7 ottobre non sono più la stessa persona

MILANO, 31 OTT - "Dopo il 7 ottobre, non sono quella di prima, ma una che ha sofferto enormemente del 7 di ottobre, e dell'8 di ottobre, e di tutti i giorni a seguire fino a oggi. Sono diventata un'al

Liliana Segre: «Io non odio. Dopo il 7 ottobre sono diventata un’altra persona»

«La realtà mi paralizza. E soprattutto, da nonna, quelli che tragicamente mi fanno compagnia in questo periodo sono i bambini, tutti i bambini che per colpa degli adulti vengono sterminati e uccisi».

Liliana Segre: "A mio figlio preferivo la coppia, come mamma non sono stata granché"

La senatrice a vita si racconta in un'intervista a Vanity Fair: "Ho un'età tale che se c'è qualche pazzo che decide che io non ...