Le Cronache di Narnia Netflix cambia idea | il film andrà al cinema addirittura in IMAX

Incredibilmente Netflix ha cambiato idea sulla distribuzione de Le Cronache di Narnia, che ora potrebbe arrivare al cinema, insieme agli altri film della saga Non molto tempo fa, la regista Greta Gerwig ha sorpreso Hollywood annunciando che avrebbe dato seguito al suo Barbie, nominato agli Oscar, lanciando una serie di film basati sulle Cronache di Narnia per Netflix. Ora, sembra che questi film potrebbero ottenere non solo un'uscita nelle sale, ma anche un'uscita IMAX. Secondo quanto riferito, IMAX sarebbe interessato a proiettare i film di Narnia della Gerwig, a patto che Netflix riesca a trovare un accordo. Naturalmente, questo è stato storicamente un punto critico, poiché gli esercenti generalmente chiedono a Netflix concessioni che il gigante dello streaming non è disposto a concedere.

Le Cronache di Narnia, Greta Gerwig in trattative per portare il film anche nelle sale

Greta Gerwig non si è ancora arresa e sembra stia spingendo i vertici di Netflix a considerare anche un'uscita in sala per Le Cronache di Narnia!

Narnia, trovato un compromesso? Netflix in trattative con le sale IMAX per il film di Greta Gerwig

Il sogno di Greta Gerwig potrebbe avverarsi: Netflix e IMAX sarebbero in trattative per una distribuzione di Narnia al cinema ...

Le Cronache di Narnia

l'adattamento per Netflix di Le cronache di Narnia di CS Lewis. Dopo l'annuncio ufficiale del progetto non erano state diffuse ulteriori novità sull'argomento ma ora qualcosa potrebbe cambiare ...

Narnia, Netflix si piega a Greta Gerwig? Il film potrebbe uscire al cinema, anche in IMAX

A quanto pare la regista di Barbie potrebbe aver convinto Netflix ad organizzare un'ampia distribuzione nelle sale per il reboot di Narnia.