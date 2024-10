La tradizione. E il business di Halloween (Di giovedì 31 ottobre 2024) Semel in anno licet insanire dicevano i latini. Tradotto in pratese spicciolo: una volta all’anno si può dare di barta. Archiviati gli anni del Covid, quelli di un’Italia a cui, oltre ai santi poeti e navigatori, si erano aggiunti i virologi, torniamo a riscoprire angoli inesplorati dell’esistenza con il carosello del buonumore di ogni 31 ottobre: Halloween. Da generazioni la sera che precedeva la festa dei santi smetteva il battito del telaio per interrompere lo stordimento della spola e andare all’indomani ai cimiteri a tener desta la memoria dei nostri morti allontanatisi da questa misteriosa avventura che è l’esistenza, a interrogarci sul senso della vita. Lanazione.it - La tradizione. E il business di Halloween Leggi tutto 📰 Lanazione.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Semel in anno licet insanire dicevano i latini. Tradotto in pratese spicciolo: una volta all’anno si può dare di barta. Archiviati gli anni del Covid, quelli di un’Italia a cui, oltre ai santi poeti e navigatori, si erano aggiunti i virologi, torniamo a riscoprire angoli inesplorati dell’esistenza con il carosello del buonumore di ogni 31 ottobre:. Da generazioni la sera che precedeva la festa dei santi smetteva il battito del telaio per interrompere lo stordimento della spola e andare all’indomani ai cimiteri a tener desta la memoria dei nostri morti allontanatisi da questa misteriosa avventura che è l’esistenza, a interrogarci sul senso della vita.

