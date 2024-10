Ilgiornale.it - "La nostra risposta sarà brutale": Khamenei ha dato l'ordine di prepararsi ad attaccare Leggi tutto su Ilgiornale.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilgiornale.it: Teheran starebbe mettendo a punto il piano per vendicare gli attacchi ai propri siti militari. Resta però il mistero sui tempi della rappresaglia: le elezioni Usa, unico grande spartiacque

L'Iran: 'La nostra risposta a Israele sarà brutale'

L'Iran darà una risposta "brutale" all'attacco israeliano di sabato scorso contro la Repubblica islamica.

Iran: risponderemo a Israele in modo brutale. Hamas boccia la tregua breve a Gaza

L’Iran ha avvertito che fornirà una risposta «brutale» all’attacco israeliano alle installazioni militari iraniane di sabato. Israele se ne «pentirà». Lo scrivono i media iraniani. «La recente azione ...

0.45 "L'Iran interrompe la sua operazione ma se Israele intraprende nuove azioni, la nostra risposta sarà più potente e ridurremo Tel Aviv in cenere". Così il ministro degli Esteri iraniano Abbas ...