La Meta Catania riacciuffa il pareggio nel finale: 5-5 a Manfredonia (Di giovedì 31 ottobre 2024) pareggio agrodolce per la Meta Catania che riacciuffa il pareggio a Manfredonia nel finale, evitando una clamorosa sconfitta. Finisce 5-5, con gli ultimi minuti giocati da grande squadra dopo un pomeriggio nero in cui, probabilmente, si è accentuata la stanchezza fisica e mentale dovuta agli Cataniatoday.it - La Meta Catania riacciuffa il pareggio nel finale: 5-5 a Manfredonia Leggi tutto 📰 Cataniatoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024)agrodolce per lacheilnel, evitando una clamorosa sconfitta. Finisce 5-5, con gli ultimi minuti giocati da grande squadra dopo un pomeriggio nero in cui, probabilmente, si è accentuata la stanchezza fisica e mentale dovuta agli

La Meta Catania riacciuffa il pareggio nel finale: 5-5 a Manfredonia

Finisce 5-5, con gli ultimi minuti giocati da grande squadra dopo un pomeriggio nero in cui, probabilmente, si è accentuata la stanchezza fisica e mentale dovuta agli impegni di Champions League ...

Nella ripresa pero’ c’è solo la sagacia tattica di Juanra nel rimettere Pulvirenti pivot, il sacrificio totale di tutta la squadra, di un capitano Musumeci mai domo, nella colonna Bocão, nel bolide di ...

