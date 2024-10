Ilrestodelcarlino.it - La Dengue rialza la testa: due nuovi casi al Vallato

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Lala. Dopo giorni di silenzio si torna a parlare dell’infezione virale perchè sono emersi dueproprio adove il virus si era manifestato la prima volta. In realtà un caso è certo, mentre l’altro viene indicato come probabile. Si tratta comunque di persone che attualmente sono a casa. Visti i duesu richiesta dell’Ast provinciale, nella notte appena trascorsa, tra la mezzanotte e le 6 del mattino, il Comune ha effettuato la disinfestazione mirata proprio del quartiere die delle zone limitrofe. Intanto i dati della Regione Marche, aggiornati a ieri, parlano di 214, di cui 142 confermati, 64 probabili e 8 possibili. Il Comune rivolge alla cittadinanza l’invito "a rimuovere contenitori e vasi con acqua stagnante o a coprire quelli non rimovibili, poiché rappresentano potenziali focolai per le larve di zanzara.