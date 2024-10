“Io e la mamma vogliamo dirti una cosa”. Funerali Matilde Lorenzi, le parole dei genitori in chiesa (Di giovedì 31 ottobre 2024) La comunità di Giaveno si è stretta oggi in un intenso e commosso abbraccio per salutare Matilde Lorenzi, giovane talento dello sci italiano, scomparsa prematuramente a soli 19 anni. La chiesa di San Lorenzo, gremita di persone provenienti da tutta la regione e oltre, è stata teatro di un commiato toccante e partecipato, con la presenza di amici, familiari, colleghi e figure istituzionali accorse per rendere omaggio a una ragazza che aveva già dato molto al mondo dello sport e che prometteva ancora di più. >> “Sono arrivati anche loro”. Matilde Lorenzi, sorpresa ai Funerali: chi hanno notato tra le centinaia di persone per l’ultimo saluto “Amici, cittadini e autorità, tra cui il ministro per lo Sport, Andrea Abodi, e la sottosegretaria alla Difesa, Isabella Rauti”, erano presenti nella navata affollata, accanto alla famiglia Lorenzi, visibilmente provata. Leggi tutto 📰 Caffeinamagazine.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) La comunità di Giaveno si è stretta oggi in un intenso e commosso abbraccio per salutare, giovane talento dello sci italiano, scomparsa prematuramente a soli 19 anni. Ladi San Lorenzo, gremita di persone provenienti da tutta la regione e oltre, è stata teatro di un commiato toccante e partecipato, con la presenza di amici, familiari, colleghi e figure istituzionali accorse per rendere omaggio a una ragazza che aveva già dato molto al mondo dello sport e che prometteva ancora di più. >> “Sono arrivati anche loro”., sorpresa ai: chi hanno notato tra le centinaia di persone per l’ultimo saluto “Amici, cittadini e autorità, tra cui il ministro per lo Sport, Andrea Abodi, e la sottosegretaria alla Difesa, Isabella Rauti”, erano presenti nella navata affollata, accanto alla famiglia, visibilmente provata.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Susana Giménez sorpresa in diretta dalla figlia per la Festa della: Un video emozionante; «La prima aspirazione di una donna è diventare» e tutto quello che non va in questa affermazione; Greta Rossetti, lacontro Simona Tagli al Grande Fratello: «Ridicola e gelosa. Potrebbe essere sua nonna; "Se domani non torno, distruggi tutto": la poesia di Cristina Torres Cáceres diventa il manifesto contro il femminicidio; C'è posta per te, Fabio non vede lae le sorelle da anni: «Non voglio morire senza riabbracciarti». Lui:; Festa della2020, le vostre dediche più belle; Approfondisci 🔍

Eleonora Cecere lascia il GF dopo la richiesta d'aiuto del marito Luigi: «Io e le nostre figlie abbiamo bisogno di te». I fan si dividono

(msn.com)

Colpo di scena durante la diretta edlla puntata del Grande Fratello. Eleonora Cecere ha incontrato a sorpresa il marito Luigi che, con il cuore in mano, le ha confessato di star vivendo ...

Mostra "Mamma, io non voglio la guerra"

(gov.pl)

I siti web facenti parte del dominio www.gov.pl possono contenere indirizzi di posta elettronica. Ogniqualvolta l’utente utilizzi un link che rimanda ad un indirizzo e-mail, lo stesso acconsente al ...

Allora, innanzitutto voglio dirti che la musica non invecchia MAI!

(skuola.net)

Vecchie di qualche anno fa non ti saprei dire, ti posso dire della musica che ascolto io (Rock, Rock Psichedelico, Blues ecc.). Genere che di questi tempi se ne sente quasi nulla. Possono essere ...

C'è posta per te, Fabio non vede la mamma e le sorelle da anni: «Non voglio morire senza riabbracciarti». Lui: «Scelgo mia moglie»

(msn.com)

«Sono qui per dirti quanto ti amo – ha continuato mamma Iva –. Qualsiasi cosa sia successa si può superare. Perché mi vuoi tirare fuori dalla tua vita? Io ti voglio abbracciare. Come fai a ...