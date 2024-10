Tarantinitime.it - Il successo a Taranto del Mobility Innovation Tour 2024

Leggi tutto 📰 Tarantinitime.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Tarantini Time Quotidiano“La transizione energetica del trasporto pubblico nel Mezzogiorno“: Kyma Mobilità ha ospitato la prima tappa in Puglia dell’importante manifestazione nazionale Per una giornata Taranto è stata la capitale italiana della innovazione e delle nuove “buone pratiche” nel trasporto delle persone! Kyma Mobilità ha ospitato la quarta tappa italiana del, l’importante manifestazione nazionale itinerante che, con il supporto scientifico dell’Università di Genova, giunta all’ottava edizione rappresenta un fondamentale momento di confronto sul cambiamento del sistema del trasporto delle persone in Italia.