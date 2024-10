“Il Napoli sembra la Juve di Allegri”, il commento in diretta lascia di stasso tutti (Di giovedì 31 ottobre 2024) Sul Napoli di Conte, in attesa del match di domenica contro l’Atalanta, bisogna registrare un commento che ha spiazzato tutti. Dopo aver battuto il Lecce allo Stadio Diego Armando Maradona, il Napoli di Antonio Conte ha dato un fortissimo segnale all’intero campionato. Gli azzurri, infatti, hanno sconfitto martedì scorso allo Stadio San Siro il Milan di Paulo Fonseca. I marcatori della serata sono stati i due giocatori di maggior talento della squadra partenopea, ovvero Romelu Lukaku e Khvhica Kvaratskhelia. Grazie a questa vittoria contro il Milan, il Napoli di Antonio Conte ha portato a sette punti il proprio vantaggio su una delle sue maggiori concorrenti: la Juventus di Thiago Motta. Quest’ultima, infatti, ha pareggiato ieri sera all’Allianz Stadium contro il Parma di Fabio Pecchia. Spazionapoli.it - “Il Napoli sembra la Juve di Allegri”, il commento in diretta lascia di stasso tutti Leggi tutto 📰 Spazionapoli.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Suldi Conte, in attesa del match di domenica contro l’Atalanta, bisogna registrare unche ha spiazzato. Dopo aver battuto il Lecce allo Stadio Diego Armando Maradona, ildi Antonio Conte ha dato un fortissimo segnale all’intero campionato. Gli azzurri, infatti, hanno sconfitto martedì scorso allo Stadio San Siro il Milan di Paulo Fonseca. I marcatori della serata sono stati i due giocatori di maggior talento della squadra partenopea, ovvero Romelu Lukaku e Khvhica Kvaratskhelia. Grazie a questa vittoria contro il Milan, ildi Antonio Conte ha portato a sette punti il proprio vantaggio su una delle sue maggiori concorrenti: lantus di Thiago Motta. Quest’ultima, infatti, ha pareggiato ieri sera all’Allianz Stadium contro il Parma di Fabio Pecchia.

Tancredi Palmeri ha parlato del Napoli di Antonio Conte e lo ha paragonato alla Juventus dell'ex allenatore livornese Massimiliano Allegri. Il giornalista di Sportitalia Tancredi Palmeri è intervenuto ...

Tancredi Palmeri, giornalista di Sportitalia, è intervenuto nel corso di 'Bordocampo - II Tempo', trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Capri: "Una cosa è quello che ho detto e una cosa è quel ...

Il confronto tra Massimiliano Allegri e Thiago Motta alla Juventus a un anno di distanza dopo 10 giornate. Il -5 dell’allenatore bianconero sul tecnico livornese per il momento non è ancora un dato ...

