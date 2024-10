Il misteriosa caso di Emo Piccioni | scomparso ad Halloween 19 anni fa la moglie lo cerca ancora

Leggi tutto 📰 Dayitalianews.com

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Esattamente 19fa, nel giorno di, spariva Emo, imprenditore metalmeccanico di Borgomanero, in provincia di Novara, a quel tempo 58enne. L’uomo era anche “anziano” della comunità dei Testimoni di Geova e la sua scomparsaoggi, dopo quasi un ventennio, è avvolta da un fitto mistero. La strana sparizione di EmoEra il pomeriggio del 31 ottobre del 2005, quando arrivò alla Sala del Regno dei Testimoni di Geova di Borgomanero unatelefonata di uno sconosciuto, che raccontò di aver trovato dei documenti di un confratello ma di non poterli consegnare di persona. Si offrì comunque di lasciarli in un negozio nella piazza principale di Prato Sesia, distante qualche chilometro.si offrì di andare a ritirare i documenti e dopo circa un’ora, dopo essere salito a bordo della sua auto, si diresse verso la Valsesia.