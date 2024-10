Il 2 novembre al Meat & Friends di Chieti Scalo è di scena il jazz: arriva un trio inedito da non perdere (Di giovedì 31 ottobre 2024) Sabato 2 novembre il Meat & Friends di Chieti Scalo ospita per la prima volta un trio, inedito e da non perdere: Stefano Kincone (voce e chitarra), Walter Caratelli (percussioni) e Marco Melandra (sax). Una selezione musicale raffinata e coinvolgente accompagnata da una buona cucina.È gradita Chietitoday.it - Il 2 novembre al Meat & Friends di Chieti Scalo è di scena il jazz: arriva un trio inedito da non perdere Leggi tutto 📰 Chietitoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Sabato 2ildiospita per la prima volta une da non: Stefano Kincone (voce e chitarra), Walter Caratelli (percussioni) e Marco Melandra (sax). Una selezione musicale raffinata e coinvolgente accompagnata da una buona cucina.È gradita

La storia del Giorno dei Morti: perché si celebra il 2 novembre?

Ogni anno, il 2 novembre, molte culture, specialmente quelle cattoliche, osservano la commemorazione dei defunti. Questa giornata è un’occasione per ricordare chi ci ha lasciato, attraverso tradizioni ...

Fedeli, indulgenza plenaria. Il “reset” spirituale del 2 novembre

Imperia. Il 2 novembre i fedeli celebrano la giornata di Ognissanti, ricorrenza della chiesa Cattolica per ricordare tutti i defunti. La data ufficiale di questa ricorrenza affonda le radici nel 998, ...

1-2 novembre: programmi celebrazioni e cambi sosta e viabilità

Si avvicinano le celebrazioni per i giorni di venerdì 1 novembre e sabato 2 novembre e l'amministrazione comunale informa i cittadini dei diversi momenti. (ANSA) ...

CIMITERO MONUMENTALE. SABATO 2 NOVEMBRE IN SCENA LA PERFORMANCE GRATUITA “CORPI CHE RACCONTANO”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 27 ottobre 2024 – “Corpi che raccontano”, in scena il prossimo 2 novembre al Cimitero Monumentale, è la performance che rivela il valore della scienza nella ...