Halloween Ends, come finisce lo slasher movie del 2022 con Jamie Lee Curtis

Halloween Ends si conclude con Allyson che decide di lasciare la città di Haddonfield, non prima di aver chiesto scusa a sua nonna Laurie. La donna, dopo aver completato il suo libro autobiografico, riceve la visita del vice sceriffo Frank Hawkins, visibilmente attratto da lei. 2019. Notte di Halloween. Chiamato a fare da babysitter al piccolo Jeremy (Jaxon Goldenberg), Corey Cunningham (Rohan Campbell) si reca a casa Allen per passare la serata. Il bambino, rimasto impressionato dalla vicenda inerente alle gesta di Michael Myers (James Jude Courtney), decide di fare uno scherzo al ragazzo, che porta a tragiche conseguenze. A tre anni di distanza dalla carneficina perpetrata dal killer, che non si è più fatto vivo da allora, Laurie Strode (Jamie Lee Curtis) vive ad Haddonfield insieme alla nipote Allyson Nelson (Andi Matichak). E sta scrivendo un libro sulla sua vita.

