Gli esercizi dell’osteopata per sciogliere la tensione a collo e cervicale (Di giovedì 31 ottobre 2024) Quante volte vi siete svegliate con quel fastidio alla parte bassa del collo, sentendovi bloccate e cacciando urla ogni volta che dovete ruotare la testa? La zona cervicale è particolarmente sensibile a stress, posture scorrette e movimenti bruschi, e basta poco per innescare tensioni e contratture. Motivo per cui conoscere i giusti movimenti per un workout lento e mirato diventa essenziale. Come recita il vecchio detto, prevenire è sempre meglio che curare, e con gli esercizi giusti potete proteggere questa parte delicata e sentirvi finalmente sciolte e leggere. Iodonna.it - Gli esercizi dell’osteopata per sciogliere la tensione a collo e cervicale Leggi tutto đź“° Iodonna.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Quante volte vi siete svegliate con quel fastidio alla parte bassa del, sentendovi bloccate e cacciando urla ogni volta che dovete ruotare la testa? La zonaè particolarmente sensibile a stress, posture scorrette e movimenti bruschi, e basta poco per innescare tensioni e contratture. Motivo per cui conoscere i giusti movimenti per un workout lento e mirato diventa essenziale. Come recita il vecchio detto, prevenire è sempre meglio che curare, e con gligiusti potete proteggere questa parte delicata e sentirvi finalmente sciolte e leggere.

