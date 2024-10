Gabbia Milan, il difensore recupera per il Monza? Le ultimissime in casa rossonera (Di giovedì 31 ottobre 2024) Gabbia Milan, il difensore del Diavolo recupera per il match contro il Monza di sabato sera? Le ultimissime in casa rossonera Il Milan, anche quest’oggi, si è allenato in vista della delicatissima trasferta contro il Monza di sabato sera. Dopo la sconfitta contro il Napoli di Antonio Conte dunque, conterà solamente portare a casa i tre punti per non Calcionews24.com - Gabbia Milan, il difensore recupera per il Monza? Le ultimissime in casa rossonera Leggi tutto 📰 Calcionews24.com (Di giovedì 31 ottobre 2024), ildel Diavoloper il match contro ildi sabato sera? LeinIl, anche quest’oggi, si è allenato in vista della delicatissima trasferta contro ildi sabato sera. Dopo la sconfitta contro il Napoli di Antonio Conte dunque, conterà solamente portare ai tre punti per non

Milan, capitolo indisponibili: Pulisic recuperato per Monza, Gabbia no

(milannews.it)

Sabato sera a Monza Paulo Fonseca tornerà ad avere a disposizione la squadra al completo, quantomeno la formazione titolare, se non vogliamo prendere in considerazione i lungo degenti ...

Abraham, Gabbia e Jovic: chi recupera e chi no per Milan-Napoli

(fantamaster.it)

Infortunati Milan - Dopo il rinvio della partita contro il Bologna, valida per il 9^ turno del campionato di Serie A, il ...

Fantacalcio Milan. Nuovo ko per Gabbia: ecco quante partite salterà. Pavlovic e Thiaw scaldano i motori

(fantamagazine.com)

Ricaduta per Matteo Gabbia. Il difensore del Milan, autore del gol-vittoria del derby dello scorso 22 settembre, sarà costretto ad alzare bandiera contro il Napoli e non solo a causa di un nuovo probl ...

Milan, Gabbia: incognita sui tempi di recupero

(sportpaper.it)

Matteo Gabbia, pilastro della difesa milanista, è attualmente alle prese con un problema muscolare riscontrato durante una recente partita di Champions League. Gli esami medici iniziali hanno mostrato ...