Fermato per omicidio | il 15enne rimane in carcere dopo la decisione del tribunale di Bologna

Il caso dell'omicidio di Aurora, la 13enne tragicamente deceduta il 25 ottobre dopo una caduta da un palazzo a Piacenza, continua a destare grande attenzione e preoccupazione. Il tribunale per i minorenni di Bologna ha recentemente confermato la detenzione cautelare nei confronti del presunto autore del crimine, un minorenne di 15 anni, sottolineando la gravità della situazione. Questa decisione si inserisce in un contesto di serietà e urgenza, considerando la giovane età della vittima e le circostanze inquietanti dell'accaduto. La decisione del tribunale e le implicazioni legali L'udienza di convalida del fermo si è tenuta nel pomeriggio di ieri e ha visto la presenza dei giudici del tribunale per i minorenni, i quali hanno convalidato la misura cautelare.

Il 4 ottobre scorso, alla fermata degli autobus della Lupa, lungo via Colombo, una scena inquietante è stata immortalata da una ragazza di 17 anni: un 15enne, ora in carcere con l'accusa di omicidio v ...

A stabilirlo il Tribunale dei minorenni di Bologna ...

Resta in carcere il 15enne accusato dagli inquirenti di aver ucciso Aurora, la tredicenne caduta dal terrazzo di un palazzo in via IV Novembre a Piacenza ...

I carabinieri di Piacenza, coordinati dalla Procura per i minorenni di Bologna, hanno fermato il 15enne fidanzato di Aurora, la 13enne morta il 25 ottobre, cadendo dal suo palazzo. Il ...