Elezioni Usa, al Cinema del Borgo il regista di "The Apprentice – Alle origini di Trump"

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Bergamo. Alla vigilia delleUsa, lunedì 4 novembre21 aldel, a Bergamo, si terrà un incontro con ilAli Abbasi, in dialogo con il giornalista Akim Zejjari, in diretta in video collegamento. A seguire, verrà proposta la visione del film “Thedi”, di Ali Abbasi, con Sebastian Stan, Jeremy Strong, USA, Danimarca, Irlanda, Canada, 2024. SINOSSI – New York, anni 70. Determinato a uscire dall’ombra del potente padre e a farsi un nome nel settore immobiliare di Manhattan, l’aspirante magnate Donald J.agli inizi della sua carriera incontra l’uomo che diventerà una delle figure più importanti della sua vita: il faccendiere Roy Cohn.