Quotidiano.net - Elezioni Usa 2024, disinformazione e deepfake: gli obiettivi sono piccoli gruppi negli Stati chiave. Il ruolo di Russia, Cina e Iran

(Di giovedì 31 ottobre 2024) New York, 29 ottobre. Donald Trump ed Elon Muski protagonisti assoluti del deepkake, quando mancando pochi giorni allepresidenziali Usa. Il candidato repubblicano e il suo più accanito sostenitoreinfatti in testa alla classifica dei video falsi creati grazie all’intelligenza artificiale. L’AI nel 2020, quando a sfidarsi furono Biden e Trump, era solo agli albori e per questo il suo utilizzo allora fu marginale. In questa campagna, invece, chi ha voluto fareha attinto a piene mani dagli ultimi ritrovati dell’informatica.Innanzitutto bisogna capire cosa siano e come funzionino i deepkfake. Ilè una tecnica che, sfruttando l’intelligenza artificiale, permette, partendo da una dedi secondi di girato (ma a volte anche meno), di generare nuovi contenuti originali.