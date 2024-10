Donald Trump alla guida di un camion della spazzatura: "È in onore di Kamala Harris e Joe Biden" (Di giovedì 31 ottobre 2024) Abbandonato il grembiule per proteggersi dagli schizzi della friggitrice del McDonald's, il candidato repubblicano alla Casa Bianca Donald Trump ieri ha indossato un giubbotto catarifrangente degli operatori ecologici e si messo alla guida di un camion della spazzatura. "Come vi sembra il mio Today.it - Donald Trump alla guida di un camion della spazzatura: "È in onore di Kamala Harris e Joe Biden" Leggi tutto 📰 Today.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Abbandonato il grembiule per proteggersi dagli schizzifriggitrice del Mc's, il candidato repubblicanoCasa Biancaieri ha indossato un giubbotto catarifrangente degli operatori ecologici e si messodi un. "Come vi sembra il mio

Il candidato repubblicano si è fatto immortalare sulla pista di un aeroporto nel Wisconsin a bordo del mezzo con un'enorme scritta "Make America Great Again" ...

Da vero showman, Donald Trump ha sfruttato il passo falso di Joe Biden sui ... La Libia è un grande paese in via di ricostruzione e ormai da oltre un decennio alla ricerca di pace interna e stabilità.

A ormai meno di una settimana dal voto per Usa 2024, Donald Trump si è recato in un comizio nel Wisconsin al volante di un camion dei rifiuti. Il candidato repubblicano alla Casa Bianca ha risposto co ...

Usa 2024, Trump su un camion della spazzatura con un giubbotto da netturbino. Ai suoi elettori: "Siete il cuore e l'anima dell'America" ...