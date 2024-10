Dolore e commozione ai funerali di Lorenzo Cubello, vittima dell’esplosione in fabbrica a Bologna (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il tragico incidente avvenuto il 23 ottobre alla Toyota Material Handling di Borgo Panigale ha scosso profondamente la comunità di Anzola dell’Emilia. Lorenzo Cubello, un operaio di 37 anni, ha perso la vita a causa di un’esplosione che ha colpito l’impianto. Oggi, i familiari e i colleghi hanno dato il loro ultimo saluto a Lorenzo in una cerimonia toccante che ha riunito molti membri della comunità locale, riflettendo così il forte legame che l’uomo aveva con il suo territorio. L’ultimo saluto: un funerale toccante I funerali di Lorenzo si sono tenuti in una chiesa di Anzola dell’Emilia, riempita oltre le sue capacità. La commozione era palpabile, con tanti presenti che condividevano la perdita e ricordavano l’amore e l’allegria che Lorenzo portava nella vita di tutti. Gaeta.it - Dolore e commozione ai funerali di Lorenzo Cubello, vittima dell’esplosione in fabbrica a Bologna Leggi tutto 📰 Gaeta.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il tragico incidente avvenuto il 23 ottobre alla Toyota Material Handling di Borgo Panigale ha scosso profondamente la comunità di Anzola dell’Emilia., un operaio di 37 anni, ha perso la vita a causa di un’esplosione che ha colpito l’impianto. Oggi, i familiari e i colleghi hanno dato il loro ultimo saluto ain una cerimonia toccante che ha riunito molti membri della comunità locale, riflettendo così il forte legame che l’uomo aveva con il suo territorio. L’ultimo saluto: un funerale toccante Idisi sono tenuti in una chiesa di Anzola dell’Emilia, riempita oltre le sue capacità. Laera palpabile, con tanti presenti che condividevano la perdita e ricordavano l’amore e l’allegria cheportava nella vita di tutti.

