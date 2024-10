Data center, IA e diplomazia. Rischi e opportunità secondo Jared Cohen (Di giovedì 31 ottobre 2024) A differenza delle risorse naturali come il petrolio, le nazioni decidono dove costruire i Data center, sono essenziali per sostenere la nuova “rivoluzione industriale” innescata dall’intelligenza artificiale. A evidenziarlo in un articolo su Foreign Policy è Jared Cohen, presidente “global affairs” di Goldman Sachs, già fondatore di Jigsaw (al tempo Google Ideas). L’infrastruttura per l’intelligenza artificiale pone sfide importanti, osserva Cohen. I Data center trasformano energia e dati in “intelligenza”, ma sono costosi, richiedono enormi quantità di energia e sono fortemente dipendenti da semiconduttori avanzati. Formiche.net - Data center, IA e diplomazia. Rischi e opportunità secondo Jared Cohen Leggi tutto 📰 Formiche.net (Di giovedì 31 ottobre 2024) A differenza delle risorse naturali come il petrolio, le nazioni decidono dove costruire i, sono essenziali per sostenere la nuova “rivoluzione industriale” innescata dall’intelligenza artificiale. A evidenziarlo in un articolo su Foreign Policy è, presidente “global affairs” di Goldman Sachs, già fondatore di Jigsaw (al tempo Google Ideas). L’infrastruttura per l’intelligenza artificiale pone sfide importanti, osserva. Itrasformano energia e dati in “intelligenza”, ma sono costosi, richiedono enormi quantità di energia e sono fortemente dipendenti da semiconduttori avanzati.

