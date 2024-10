Contro declino e inflazione, l’arma del risparmio. La centesima giornata dell’Acri (Di giovedì 31 ottobre 2024) L’appuntamento, quest’anno, era di quelli particolarmente sentiti. E non solo perché la platea era ben nutrita di banchieri, manager, imprenditori, tutti al cospetto del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Ma anche perché la giornata del risparmio, organizzata dall’Acri, l’associazione delle fondazioni bancarie, è arrivata alle 100 candeline. E così, nell’Auditorium della Tecnica di Confindustria, all’Eur, è andata in scena un’edizione decisamente ricca di spunti e riflessioni, preceduta da un augurio di buon compleanno sotto forma di applauso. Oltre al padrone di casa, Giovanni Azzone, alla guida dell’Acri dallo scorso febbraio, hanno preso la parola il presidente dell’Associazione bancaria, Antonio Patuelli, il governatore di Bankitalia, Fabio Panetta e il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti. Formiche.net - Contro declino e inflazione, l’arma del risparmio. La centesima giornata dell’Acri Leggi tutto 📰 Formiche.net (Di giovedì 31 ottobre 2024) L’appuntamento, quest’anno, era di quelli particolarmente sentiti. E non solo perché la platea era ben nutrita di banchieri, manager, imprenditori, tutti al cospetto del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Ma anche perché ladel, organizzata dall’Acri, l’associazione delle fondazioni bancarie, è arrivata alle 100 candeline. E così, nell’Auditorium della Tecnica di Confindustria, all’Eur, è andata in scena un’edizione decisamente ricca di spunti e riflessioni, preceduta da un augurio di buon compleanno sotto forma di applauso. Oltre al padrone di casa, Giovanni Azzone, alla guidadallo scorso febbraio, hanno preso la parola il presidente dell’Associazione bancaria, Antonio Patuelli, il governatore di Bankitalia, Fabio Panetta e il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:, l’del risparmio. La centesima giornata dell’Acri; Meloni premiata da Musk: "Patriottismo è miglioreil"; Approfondisci 🔍

La battaglia contro l’inflazione, è veramente già vinta? (di E. Pappalardo)

(salernonotizie.it)

Se la guerra contro l’inflazione appare vinta, con il 2% in vista nel 2025 – così dice il Fondo monetario internazionale – permangono, però, una serie di fattori che tengono viva la ...

Fmi: inflazione in calo, l’emergenza è il debito

(repubblica.it)

?«I governi – ha ammonito – devono lavorare per ridurre il debito. I bilanci vanno consolidati in modo credibile e graduale in molti Paesi. Ciò richiederà scelte difficili su come aumentare ...

Governo: Meloni premiata da Musk, 'patriottismo migliore arma contro declino'

(msn.com)

Per lei la rotta resta la consapevolezza che “la nostra libertà, i nostri valori e l'orgoglio che proviamo per essi sono le armi più temute dai nostri avversari. Quindi non possiamo rinunciare ...

Cina: inflazione rallenta allo 0,4% in settembre

(ilsole24ore.com)

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 13 ott - Aumentano le pressioni deflazionistiche in Cina, dove in settembre l'inflazione ... il declino dall'1,8% registrato in agosto e contro attese per ...