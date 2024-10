Conegliano troppo forte, Vallefoglia s’arrende (Di giovedì 31 ottobre 2024) Megabox 0 Imoco Conegliano 3 MEGABOX Vallefoglia: Bici 9, Feduzzi ne, Michieletto 5, Giovannini 2, De Bartoli (L), Candi 4, Torcolacci ne, Perovic, Storck 3, Kobzar, Weitzel 6, Lee 8. All. Pistola. IMOCO Conegliano: Braga 12, Zhu 13, Seki, Eckl ne, Lubian 8, De Gennaro (L), Haak 9, Wolosz 2, Adigwe 2, Lanier ne, Lukasik ne, Chirichella ne, Fahr 11. Arbitri: Papadopol e Vagni. Parziali: 19-25 (25’), 19-25 (29’), 12-25 (20’). Note: Megabox muri punto 5, Conegliano 12. Megabox battute errate 10, vincenti 2. Conegliano battute errate 6, vincenti 5. Spettatori 1515. troppo forte Conegliano per la Megabox, che cede in tre set. Nel primo parziale la parità si ferma sul 2-2 di Bici. Poi il devastante attacco delle pluridecorate prende il largo. Haak, Fahr e Zhu su tutte. Vallefoglia si fa anche un po’ male da sola con una serie di errori, alcuni anche ingenui. Ilrestodelcarlino.it - Conegliano troppo forte, Vallefoglia s’arrende Leggi tutto 📰 Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Megabox 0 Imoco3 MEGABOX: Bici 9, Feduzzi ne, Michieletto 5, Giovannini 2, De Bartoli (L), Candi 4, Torcolacci ne, Perovic, Storck 3, Kobzar, Weitzel 6, Lee 8. All. Pistola. IMOCO: Braga 12, Zhu 13, Seki, Eckl ne, Lubian 8, De Gennaro (L), Haak 9, Wolosz 2, Adigwe 2, Lanier ne, Lukasik ne, Chirichella ne, Fahr 11. Arbitri: Papadopol e Vagni. Parziali: 19-25 (25’), 19-25 (29’), 12-25 (20’). Note: Megabox muri punto 5,12. Megabox battute errate 10, vincenti 2.battute errate 6, vincenti 5. Spettatori 1515.per la Megabox, che cede in tre set. Nel primo parziale la parità si ferma sul 2-2 di Bici. Poi il devastante attacco delle pluridecorate prende il largo. Haak, Fahr e Zhu su tutte.si fa anche un po’ male da sola con una serie di errori, alcuni anche ingenui.

