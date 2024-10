Concorso PNRR: voto finale delle classi di concorso con pratica e orale deve essere almeno 70/100, media aritmetica delle due prove (Di giovedì 31 ottobre 2024) L’Ufficio Scolastico della provincia di Pesaro e Urbino ha reso necessario fornire ancora dei chiarimenti sulle modalità di valutazione delle prove del concorso DDG n. 2575/2023 per le classi di concorso che prevedono sia prova pratica che orale. L’ articolo 8, comma 4, del DM 205 del 6 ottobre 2023 stabilisce che, nei casi in L'articolo concorso PNRR: voto finale delle classi di concorso con pratica e orale deve essere almeno 70/100, media aritmetica delle due prove . Leggi tutto 📰 Orizzontescuola.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) L’Ufficio Scolastico della provincia di Pesaro e Urbino ha reso necessario fornire ancora dei chiarimenti sulle modalità di valutazionedelDDG n. 2575/2023 per lediche prevedono sia provache. L’ articolo 8, comma 4, del DM 205 del 6 ottobre 2023 stabilisce che, nei casi in L'articolodicon70/100,due

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:delle classi dicon pratica e orale deve essere almeno 70/100, media aritmetica delle due prove;secondaria2023, come si calcola punteggio laurea e servizio;docenti2024: valutazione prova scritta, orale e titoli; GPS 2024: CHEINSERIRE IN PIATTAFORMA PER CHI SI ABILITA CON I 30 CFU?;docenti, come sarà calcolato il punteggio complessivo?;docenti2: quando sarà pubblicato il bando? 19mila posti, requisiti di accesso, prove (con esempi), titoli. Tutte le novità; Approfondisci 🔍

Nel concorso docenti PNRR idoneo vuol dire invisibile. Lettera

(orizzontescuola.it)

inviata da Chiara Bilotta - Gentile Redazione, faccio parte degli “invisibili” del concorso scuola PNRR 2023, i cosiddetti “idonei”, una parola che nel vocabolario della lingua italiana ha un’accezion ...

Abilitazione da 36 CFU per ITP vincitori di concorso PNRR. Prova finale si ripete max due volte. Decreto in Gazzetta Ufficiale

(orizzontescuola.it)

Il Decreto Legge n.160 del 28 ottobre 2024 Disposizioni urgenti in materia di lavoro, universita', ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza regolame ...

Abilitazione da 36 CFU per ITP vincitori di concorso PNRR. Prova finale si ripete max due volte. Decreto in Gazzetta Ufficiale

(informazione.it)

(Informazione Scuola) Nella Riunione del 21 ottobre 2024, il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera a una serie di Provvedimenti, tra i quali un Decreto-legge per l’attuazione del “Pnrr ...

PNRR, ecco chi avrà un punteggio aggiuntivo nelle graduatorie del secondo concorso

(informazionescuola.it)

Punteggio aggiuntivo nel secondo concorso PNRR: le norme e le possibilità per chi ha già partecipato al primo concorso ...