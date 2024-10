Tg24.sky.it - Cinque Terre, la Via dell'Amore chiude di nuovo al pubblico a seguito di una frana

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Nemmeno il tempo di riaprire e la Viaè costretta are ala causa di una nuova. Il distacco è avvenuto sullo Spezzino che sovrasta il sentiero a picco sul mare tra Riomaggiore e Manarola, proprio nella zona in cui nel 2012 si verificò lache ferì gravemente quattro turisti e determinò la chiusura del passaggio per dodici anni. Il sentiero era stato riaperto in agosto, ora a causare ilepisodio le giornate di forte pioggia appena trascorse.