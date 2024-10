Chi era Giovanni Pillitteri, precipitato nel vuoto per oltre 700 metri sotto gli occhi degli amici (Di giovedì 31 ottobre 2024) Si chiamava Giovanni Pillitteri, l'uomo di 52 anni che ieri è precipitato durante una scalata in montagna sulle Dolomiti. È precipitato per oltre 700 metri davanti agli occhi degli amici. Fanpage.it - Chi era Giovanni Pillitteri, precipitato nel vuoto per oltre 700 metri sotto gli occhi degli amici Leggi tutto 📰 Fanpage.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Si chiamava, l'uomo di 52 anni che ieri èdurante una scalata in montagna sulle Dolomiti. Èper700davanti agli

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:, precipitato nel vuoto per oltre 700 metri sotto gli occhi degli amici; ? La tragica caduta costata la vita asulle "sue" Tre Cime;l'alpinista morto precipitando dalle Tre Cime di Lavaredo; E'la vittima del tragico incidente sulle Tre Cime di Lavaredo: l'alpinista gardesano di 52 anni è precipitato per 700 metri dopo aver raggiunto la vetta;è morto precipitando nel vuoto sotto gli occhi degli amici; L'alpinistaè morto precipitando dalle Tre Cime di Lavaredo. Aveva 52 anni; Approfondisci 🔍

Chi era Giovanni Pillitteri, precipitato nel vuoto per oltre 700 metri sotto gli occhi degli amici

(fanpage.it)

Si chiamava Giovanni Pillitteri, l'uomo di 52 anni che ieri è precipitato durante una scalata in montagna sulle Dolomiti ...

Giovanni Pillitteri, chi era l'alpinista morto sulle Tre cime di Lavaredo

(brescia.corriere.it)

Alpinista esperto, viveva a Padenghe sul Garda ed era molto conosciuto.È scivolato per 700 metri durante una scalata sulla vetta Ovest. Sotto choc gli amici che erano con lui ...

Giovanni Pillitteri morto a 52 anni sulle Dolomiti: la gioia della vetta e poi la caduta

(msn.com)

Dramma alle Tre Cime di Lavaredo: così ha perso la vita lo scalatore di Padenghe sul Garda precipitato per 700 metri ...

L'alpinista Giovanni Pillitteri è morto precipitando dalle Tre Cime di Lavaredo. Aveva 52 anni

(tg.la7.it)

Giovanni Pillitteri, noto alpinista di 52 anni, originario di Padenghe sul Garda (Brescia), è morto mercoledì 30 ottobre durante un’escursione sulle Tre Cime di Lavaredo, vicino ad Auronzo di Cadore, ...