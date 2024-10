“Che casa da sogno”. Aurora Ramazzotti, ecco dove vive: mostra ai fan il suo appartamento (Di giovedì 31 ottobre 2024) Aurora Ramazzotti ha fatto vedere a tutti la sua nuova casa, nella quale ovviamente vivrà assieme a Goffredo Cerza e al loro figlio Cesare. Ha aspettato a lungo questo momento, ma ormai ci siamo perché la dimora è quasi del tutto ultimata. Un vero e proprio sogno ad occhi aperti, con la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker che si è mostrata parecchio entusiasta. Il sito Leggo ha fatto una descrizione dettagliata del nuovo nido di Aurora Ramazzotti. La nuova casa ha innanzitutto una sala d’ingresso moderna e accogliente con pareti color borgogna. Nella stanza ci sono un divano con cuscini rosso e blu e un tavolino in vetro, dove sono presenti libri e riviste. Poi una finestra con tende bianche e un enorme specchio ad arco. Poi troviamo una lampada con paralume. Leggi anche: “È quella di Uomini e Donne”. Leggi tutto 📰 Caffeinamagazine.it (Di giovedì 31 ottobre 2024)ha fatto vedere a tutti la sua nuova, nella quale ovviamente vivrà assieme a Goffredo Cerza e al loro figlio Cesare. Ha aspettato a lungo questo momento, ma ormai ci siamo perché la dimora è quasi del tutto ultimata. Un vero e proprioad occhi aperti, con la figlia di Erose Michelle Hunziker che si èta parecchio entusiasta. Il sito Leggo ha fatto una descrizione dettagliata del nuovo nido di. La nuovaha innanzitutto una sala d’ingresso moderna e accogliente con pareti color borgogna. Nella stanza ci sono un divano con cuscini rosso e blu e un tavolino in vetro,sono presenti libri e riviste. Poi una finestra con tende bianche e un enorme specchio ad arco. Poi troviamo una lampada con paralume. Leggi anche: “È quella di Uomini e Donne”.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:, la nuovada: il living gigante, il soffitto affrescato, l'angolo musica e la reg; Fitch alza il rating di Unicredit a BBB+, outlook a positivo; Eros, dove vive il cantante:con terrazzo da; Michelle Hunziker dopo Trussardi: "un uomo come Goffredo, il compagno di mia figlia";, il traumatico rientro dalle vacanze: «Cesare non dorme bene da quattro giorni»; Erosin "versione nonno": la foto con il nipotino Cesare emoziona i fan; Approfondisci 🔍

Aurora Ramazzotti, la nuova casa da sogno: il living gigante, il soffitto affrescato, l'angolo musica e la regola d'oro in salotto

(leggo.it)

Dopo tanti sacrifici e tanta attesa, Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza hanno finalmente mostrato la casa dei loro sogni finita (più o meno). I due hanno organizzato il loro rifugio in ...

Aurora Ramazzotti mostra la sua nuova casa. Il regalo inaspettato di Michelle Hunziker

(today.it)

L'influencer ha arredato da sola l'abitazione dove vivono già lei, il compagno Goffredo Cerza, il figlio e i loro due gatti, Saba e Kida ...

Aurora Ramazzotti mostra con orgoglio la sua “maison”: il video della casa

(msn.com)

Lo aveva promesso e ora ha deciso di mostrare qualche dettaglio in più della sua nuova casa: il video di Aurora Ramazzotti. Qualche mese fa aveva stupito tutti annunciando un improvviso trasloco in ...

Aurora Ramazzotti mostra la sua nuova casa milanese: dal soggiorno alla cabina armadio, ecco tutte le immagini

(gossip.it)

Aurora Ramazzotti mostra la sua nuova casa milanese: dal soggiorno alla cabina armadio, ecco tutte le immagini ...