Catania, controlli del Nas presso le aziende vinicole: sequestrate circa 190 mila bottiglie di vino (Di giovedì 31 ottobre 2024) Sono state circa una trentina le verifiche eseguite dai Carabinieri del NAS di Catania presso le aziende vinicole, al fine di garantire il rispetto della normativa igienico-sanitaria soprattutto nelle zone maggiormente vocate alla produzione di vini pregiati.Dopo i controlli sono stati sequestrati circa 190.000 bottiglie di vino, oltre 150.000 capsule sigillanti, percomplessivi 220 ettolitri di vino tenuto in contenitori anonimi privi della prescritta documentazionecommerciale comprovante la rintracciabilità , per impedire un successivo imbottigliamento conetichette non corrette o infedeli.Dai controlli sono emerse gravi carenze igienico–sanitarie all'interno di un deposito adibitoallo stoccaggio di vini imbottigliati, totalmente invaso da escrementi di roditori, per cui si è resanecessaria la sospensione immediata dell'attività .

