Calciomercato Osimhen svela tutto | l’annuncio sul ritorno in Italia

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Ultimo aggiornamento 31 Ottobre 2024 17:50 di Alessandro Basta Victorfa gola a parecchi clubni sul: l’ultimo annuncio del bomber di proprietà del Napoli ha stupito tutti Sembrano ormai lontani i tempi in cui Victorera un vero e proprio caso diin casa Napoli. Dopo la scorsa stagione parecchio deludente, il capocannoniere dello storico terzo scudetto partenopeo è finito sulla lista dei partenti – in primis per sua volontà -, ma le cose non sono andate esattamente come si aspettava. Infatti, all’orizzonte non è arrivata una big conclamata del calcio europeo, ma il Galatasaray che si è incuneata a mercatono ormai chiuso e l’ha portato a sorpresa in Turchia fino alla fine della stagione. Le trattative per il nigeriano, però, restano in fermento ed è stato proprio lui nelle ultime ore a chiarire il suo futuro.