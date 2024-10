Brindisi Fc - Us Città Di Fasano: ammessi non non più di 200 tifosi ospiti (Di giovedì 31 ottobre 2024) Brindisi - Le autorità competenti in materia di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica hanno fissato in 200 il numero massimo di tifosi fasanesi, che potranno accedere solo nel settore ospiti - Curva Nord - dello stadio comunale “Franco Fanuzzi” di Brindisi per assistere all’incontro di Brindisireport.it - Brindisi Fc - Us Città Di Fasano: ammessi non non più di 200 tifosi ospiti Leggi tutto 📰 Brindisireport.it (Di giovedì 31 ottobre 2024)- Le autorità competenti in materia di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica hanno fissato in 200 il numero massimo difasanesi, che potranno accedere solo nel settore- Curva Nord - dello stadio comunale “Franco Fanuzzi” diper assistere all’incontro di

BRINDISI FC - US PALMESE 1914: le modalità di accredito per la gara

(brindisisera.it)

BRINDISI CALCIO - In vista della partita Brindisi FC - US Palmese 1914, in programma domenica 6 ottobre (ore 15.00), valida per la quinta giornata di campionato di serie D girone H, si comunicano le ...

Brìndisi (città)

(sapere.it)

Lo sviluppo moderno della città ebbe inizio nel 1865 con l'inaugurazione della stazione ferroviaria; nel 1927, anno in cui Brindisi fu eretta a capoluogo di provincia, la città si espanse al di fuori ...

Il Brindisi Fc annuncia Bruno Conti, nipote del campione del mondo di Nettuno

(ilclandestinogiornale.italiasera.it)

Qualche giorno fa il Brindisi Fc, club che milita nel raggruppamento H della Serie D, ha comunicato, attraverso la propria pagina Facebook, l'ingaggio di ...

Casarano-Brindisi: trasferta vietata per la tifoseria ospite

(brundisium.net)

In vista della gara di domenica 13 ottobre 2024, alle ore 15, tra Casarano Calcio e Brindisi FC, valida per la sesta giornata del ... In particolare, l’ubicazione dello stadio al centro della città di ...