Bonus anziani da 850 euro: a chi spetta e come si potrà spendere (Di giovedì 31 ottobre 2024) Dal 1° gennaio 2025 partirà il nuovo Bonus anziani da 850 euro mensili destinato agli over 80 con reddito Isee inferiore a 6mila euro e bisogno assistenziale gravissimo. La misura, pur accolta positivamente da molti, è stata oggetto di polemiche per i suoi requisiti stringenti che limiteranno i potenziali beneficiari a circa 25mila persone. Leggi anche: Pensioni minime a 621 euro, Bonus stipendi fino a 40mila: le novità in Manovra Chi può richiedere il Bonus anziani Il Bonus anziani è rivolto agli ultraottantenni in condizioni di elevata fragilità. I requisiti principali includono: età minima di 80 anni, reddito Isee inferiore a 6mila euro, necessità di comprovare un livello gravissimo di bisogno assistenziale. Inoltre, per accedere al Bonus, il richiedente dovrà essere già in possesso dell’indennità di accompagnamento oppure ritenuto idoneo per ottenerla. Thesocialpost.it - Bonus anziani da 850 euro: a chi spetta e come si potrà spendere Leggi tutto 📰 Thesocialpost.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Dal 1° gennaio 2025 partirà il nuovoda 850mensili destinato agli over 80 con reddito Isee inferiore a 6milae bisogno assistenziale gravissimo. La misura, pur accolta positivamente da molti, è stata oggetto di polemiche per i suoi requisiti stringenti che limiteranno i potenziali beneficiari a circa 25mila persone. Leggi anche: Pensioni minime a 621stipendi fino a 40mila: le novità in Manovra Chi può richiedere ilIlè rivolto agli ultraottantenni in condizioni di elevata fragilità. I requisiti principali includono: età minima di 80 anni, reddito Isee inferiore a 6mila, necessità di comprovare un livello gravissimo di bisogno assistenziale. Inoltre, per accedere al, il richiedente dovrà essere già in possesso dell’indennità di accompagnamento oppure ritenuto idoneo per ottenerla.

