Bonifica a Genova: artificieri rimuovono ordigni bellici in un'abitazione di via Loria (Di giovedì 31 ottobre 2024) Nella giornata di oggi, a Genova, le operazioni di Bonifica di due ordigni bellici hanno avuto luogo in via Loria, dove gli artificieri del 32° Reggimento Genio Guastatori dell'Esercito hanno agito prontamente. Questi eventi rappresentano un importante esempio delle attività svolte per mantenere la sicurezza pubblica in aree occasionalmente colpite da reperti bellici risalenti a conflitti passati. Le operazioni di Bonifica Le operazioni di Bonifica sono iniziate nel pomeriggio e hanno visto il coinvolgimento diretto degli artificieri specializzati. Questi uomini e donne del 32° Reggimento, parte della Brigata Alpina "Taurinense" con base a Fossano, sono stati allertati dalla Prefettura di Genova dopo il rinvenimento di due bombe a mano.

Guastatori 'Taurinense' bonificano due bombe a mano in una casa

(ansa.it)

Si sono concluse nel pomeriggio di oggi le attività connesse con la bonifica di due ordigni bellici, rinvenuti all'interno di un'abitazione a Genova in via Loria. (ANSA) ...

