‘Benevento Boost’ | il Comune di Apollosa incontra i giovani per la presentazione delle attività

Tempo di lettura: 2 minutiDopo l'evento inaugurale del 23.10.2024 il Progetto "BENEVENTO BOOST: IL TUO PASSAPORTO PER RESTARE" finanziato da Anci e Presidenza del Consiglio dei Ministri al Comune DI BENEVENTO nell'ambito dell'AVVISO PUBBLICO PER LA presentazione DI PROPOSTE PROGETTUALI RIVOLTE ALL'ORIENAMENTO DELLA POPOLAZIONE giovaniLE VERSO LA CULTURA DI IMPRESA – "giovani E IMPRESA" replica nel Comune di Apollosa con un evento di presentazione organizzato per Martedì 05 Novembre 2024 presso l'Aula Consiliare del Comune alle ore 18.30. A fare gli onori di casa il Sindaco Avv. Danilo Parente e la Presidente del Forum dei giovani Federica Giannini, che presenteranno insieme ai partner coinvolti nelle azioni sul territorio, PROJENIA SCS, SANNIOIRPINIA LAB APS e giovaniMENTOR ONLUS, gli interventi programmati per i prossimi 12 mesi.

