Gaeta.it - Aumenti spettrali per Halloween 2024: i costi di feste e travestimenti in crescita

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter In vista del 31 ottobre, gli appassionati disi preparano aggiare in grande stile. L’Osservatorio Nazionale Federconsumatori ha rivelato che le spese per, maschere e decorazioni quest’anno subiranno un incremento medio del 9,3% rispetto al 2023. Conin salita, gli amanti della festa più inquietante dell’anno dovranno pianificare attentamente le loro spese per garantire una celebrazione da brivido.dei: maschere e costumi in aumento Irappresentano una parte fondamentale delle celebrazioni di, sia per adulti che per bambini. Quest’anno, il prezzo medio per un costume spettrale varia: si parla di circa 55,99 euro per i più giovani e 64,99 euro per gli adulti. Questi valori sono aumentati rispettivamente del 6% e dell’11% rispetto allo scorso anno.