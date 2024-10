Approvata la legge sulla montagna: il senatore De Carlo esprime soddisfazione in Senato (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il 31 ottobre 2023 rappresenta una giornata importante per le zone montane italiane, con l’approvazione della legge sulla montagna da parte del Senato. Con un voto che ha visto 77 favorevoli, la legge porta con sé un impegno concreto da parte del governo, come evidenziato dal Senatore Luca De Carlo, esponente di Fratelli d’Italia, che ha sottolineato l’importanza di risorse adeguate per affrontare le sfide che queste aree devono affrontare. In questo contesto, il Senatore De Carlo ha parlato di fragili condizioni delle comunità montane e del ruolo cruciale che rivestono nel garantire la sicurezza idrogeologica del territorio. La legge sulla montagna e le risorse allocate L’approvazione della legge sulla montagna non si limita a rappresentare un momento simbolico, ma si traduce in un concreto impegno economico. Gaeta.it - Approvata la legge sulla montagna: il senatore De Carlo esprime soddisfazione in Senato Leggi tutto 📰 Gaeta.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il 31 ottobre 2023 rappresenta una giornata importante per le zone montane italiane, con l’approvazione dellada parte del. Con un voto che ha visto 77 favorevoli, laporta con sé un impegno concreto da parte del governo, come evidenziato dalLuca De, esponente di Fratelli d’Italia, che ha sottolineato l’importanza di risorse adeguate per affrontare le sfide che queste aree devono affrontare. In questo contesto, ilDeha parlato di fragili condizioni delle comunità montane e del ruolo cruciale che rivestono nel garantire la sicurezza idrogeologica del territorio. Lae le risorse allocate L’approvazione dellanon si limita a rappresentare un momento simbolico, ma si traduce in un concreto impegno economico.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Senato:lasulla. Ora il passaggio alla Camera;lasulla: ilDe Carlo esprime soddisfazione in Senato; Abbattimento dei lupi, sì del Senato sulla base di un numero massimo annuale per ogni regione; Montagne sicure: Fratelli d'Italia sostiene la nuova; Il via libera del Senato all'abbattimento di lupi, reazioni positive dei parlamentari regionali;, De Carlo: no pianura sicura senzasicura; Approfondisci 🔍

Montagna, Borghesi (Lega): «Ddl è buona notizia anche per valli bresciane»

(quibrescia.it)

Obbiettivo del disegno di legge sostenuto dal Carroccio è «limitare gli squilibri economici e sociali delle zone realmente montane e delle aree interne».

Manes, alla Camera lavoreremo per migliorare la legge sulla montagna

(ansa.it)

"La legge non è blindata e alla Camera ci impegneremo a promuovere miglioramenti su temi fondamentali come la riorganizzazione dei sistemi territoriali, la chiarezza nella classificazione dei Comuni m ...

Ddl montagna: Parrini (Pd), 'un sacco vuoto spacciato per svolta storica'

(lagazzettadelmezzogiorno.it)

Roma, 31 ott (Adnkronos) - "Le difficoltà della montagna richiederebbero scelte meno propagandistiche mentre il provvedimento del Governo ha le sembianze di un sacco vuoto e come tale non sta in piedi ...

Montagna: Magni (Avs) su ddl, senza risorse è provvedimento inutile

(agenzianova.com)

Una legge "inutile senza le risorse necessarie per dare risposte ai bisogni speciali delle popolazioni che vivono in montagna. Le aree ...