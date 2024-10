Dilei.it - Anticipazioni X Factor del 31 ottobre: Gaia è l’ospite pronta a calcare il palco

Leggi tutto 📰 Dilei.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Il secondo appuntamento dell’attesissima live di X2024 si preannuncia come una serata di pura adrenalina: oggi, giovedì 31, l’arena di Milano si accenderà di nuovo alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su Now, per un’altra notte di performance incandescenti e scelte al limite. Giorgia, la padrona di casa, farà da regista in questa gara dove i quattro giudici, Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi, si giocano tutto con le rispettive squadre. Squadre pronte a osare: le assegnazioni dei giudici Gli artisti del team capitanato da Achille Lauro sfodereranno tutte le loro armi: Lorenzo Salvetti si misurerà con “100 messaggi” di Lazza, Les Votives cercheranno di catturare l’essenza di “Sign Of The Times” di Harry Styles, mentre i PATAGARRI promettono di sconvolgere con una versione iper-personalizzata di “sw1n60” di thasup feat. Salmo.