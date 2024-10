A Valencia l’alluvione del secolo: almeno 95 morti accertati, riprese le ricerche dei dispersi (Di giovedì 31 ottobre 2024) Sono riprese questa mattina all'alba le ricerche dei dispersi dell'alluvione che ha devastato Valencia: le vittime accertate sono 95, ma io numero è destinato a crescere. Ursula von del Leyen: "Questo è l'effetto del cambiamento climatico e dobbiamo essere pronti ad affrontarlo". Proclamati tre giorni di lutto nazionale. Fanpage.it - A Valencia l’alluvione del secolo: almeno 95 morti accertati, riprese le ricerche dei dispersi Leggi tutto 📰 Fanpage.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Sonoquesta mattina all'alba ledeidell'alluvione che ha devastato: le vittime accertate sono 95, ma io numero è destinato a crescere. Ursula von del Leyen: "Questo è l'effetto del cambiamento climatico e dobbiamo essere pronti ad affrontarlo". Proclamati tre giorni di lutto nazionale.

A Valencia l’alluvione del secolo: almeno 95 morti accertati, riprese le ricerche dei dispersi

È di almeno 95 morti il bilancio dell'alluvione che due giorni fa, mercoledì 29 ottobre, ha investito la provincia di Valencia. L'evento estremo, che gli esperti hanno definito "la peggiore ondata di ...

Catastrofe “Dana”, l’alluvione del secolo travolge Valencia

In poche ore cade la pioggia di un intero anno: è strage. Il primo bilancio è di 95 morti:“Intrappolati come topi”. Polemiche per l’allarme meteo ignorato ...

Le impressionanti immagini che raccontano “l’alluvione del secolo” a Valencia | La gallery

L’alluvione del secolo, l’hanno ribattezzato i media spagnoli. È quello che sta colpendo la provincia di Valencia, dove fiumi d’acqua hanno inondato le strade, abbattendo muri e devastando abitazioni ...

"L'alluvione del secolo" in Spagna, all'opera i cambiamenti climatici

"Mai visto tanta acqua", a Valencia situazione apocalittica e soccorsi in tilt. Il premier Sanchez manda l'esercito, polemiche sugli avvisi tardivi ...