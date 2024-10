Warcraft compie 30 anni, tutti i dettagli sull’evento (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Con l’avvicinarsi del 30° anniversario dell’universo di Warcraft, i team di World of Warcraft, Classic, Hearthstone e Warcraft Rumble si preparano a celebrare decenni di avventure in Azeroth. Lunedì 13 novembre, una diretta speciale su Twitch, YouTube e TikTok (alle ore 19:00) ospiterà i membri del team di sviluppo di Warcraft, che ripercorreranno la storia del franchise e offriranno uno sguardo entusiasmante sul futuro. Al termine della diretta, l’evento continuerà con il concerto esclusivo “World of Warcraft: 20 Years of Music”, prodotto da Helvepic e registrato in Svizzera a settembre. L’esibizione, che include la 21st Century Orchestra e i cori Tales of Fantasy, Ardito e Madrijazz Gospel, riunisce 190 artisti in un omaggio musicale ai brani più iconici di WoW. Nerdpool.it - Warcraft compie 30 anni, tutti i dettagli sull’evento Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Con l’avvicinarsi del 30°versario dell’universo di, i team di World of, Classic, Hearthstone eRumble si preparano a celebrare decenni di avventure in Azeroth. Lunedì 13 novembre, una diretta speciale su Twitch, YouTube e TikTok (alle ore 19:00) ospiterà i membri del team di sviluppo di, che ripercorreranno la storia del franchise e offriranno uno sguardo entusiasmante sul futuro. Al termine della diretta, l’evento continuerà con il concerto esclusivo “World of: 20 Years of Music”, prodotto da Helvepic e registrato in Svizzera a settembre. L’esibizione, che include la 21st Century Orchestra e i cori Tales of Fantasy, Ardito e Madrijazz Gospel, riunisce 190 artisti in un omaggio musicale ai brani più iconici di WoW.

