“Vergognosi, non potete averlo fatto davvero”. Grande Fratello, brutto gesto contro Shaila (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Momenti di enorme tensione al Grande Fratello con Shaila protagonista assoluta. Prima è stata attaccata da Gessica Notaro, che dall’esterno della casa ha scritto un post contro di lei per aver usato troppo facilmente termini sulla violenza di genere. Poi la Gatta ha chiesto scusa ad Amanda per averla definita ‘zocc***’ e ora è successo un bruttissimo episodio durante il pranzo. Nel corso della giornata del 30 ottobre i telespettatori che stavano vedendo il Grande Fratello, nella consueta diretta 24 ore su 24, si sono accorti che c’è stato un brutto gesto ai danni di Shaila. In tanti hanno criticato questo modo di agire degli altri concorrenti, i quali adesso potrebbero anche essere rimproverati dagli autori del reality show. Leggi anche: “Perché ti ho detto zo***la”. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Momenti di enorme tensione alconprotagonista assoluta. Prima è stata attaccata da Gessica Notaro, che dall’esterno della casa ha scritto un postdi lei per aver usato troppo facilmente termini sulla violenza di genere. Poi la Gatta ha chiesto scusa ad Amanda per averla definita ‘zocc***’ e ora è successo un bruttissimo episodio durante il pranzo. Nel corso della giornata del 30 ottobre i telespettatori che stavano vedendo il, nella consueta diretta 24 ore su 24, si sono accorti che c’è stato unai danni di. In tanti hanno criticato questo modo di agire degli altri concorrenti, i quali adesso potrebbero anche essere rimproverati dagli autori del reality show. Leggi anche: “Perché ti ho detto zo***la”.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Il caso Yara: oltre ogni ragionevole dubbio, recensione della docu-serie di Netflix; Donald Trump, la testimonianza di Stormy Daniels: "Sesso con lui, vergogna per non averlo fermato"; Donald Trump, la testimonianza di Stormy Daniels: “Sesso con lui, vergogna per non averlo fermato”; Vergogna Juventus: sconfitta in casa del Maccabi (2-0). Allegri non può restare. Ma Agnelli lo conferm; Razzi non si vergogna e altre surreali storie raccontate da lui medesimo; Una vita, spoiler Spagna: Ildefonso non regge alla vergogna e scompare da Acacias; Leggi >>>

Giochi di Potere streaming

(comingsoon.it)

Scopri dove vedere Giochi di Potere in streaming. Per ogni piattaforma troverai la disponibilità dello streaming di Giochi di Potere in gratis con pubblicità, abbonamento, noleggio, acquisto e ...

'Non pensavo di averlo ucciso'

(headtopics.com)

"Non pensavo di averlo ucciso". E' quanto ha detto il 18enne di Rozzano che avebbe ucciso Manuel Mastrapasqua con una coltellata. Nella sua confessione ai carabinieri, ha dichiarato: "Era rimasto in ...

Vergognosi insulti razzisti a Yamal al Bernabeu durante il Clasico: il Real Madrid apre un'indagine

(informazione.it)

Ancelotti non ha gradito l’esultanza verso la panchina del Real di un assistente di Flick. Sugli insulti razzisti, il club “avvierà un’indagine per identificare gli autori” (IlNapolista) ...

Il killer di Manuel, ‘non pensavo di averlo ucciso’

(lasicilia.it)

Video Vergognosi non Video Vergognosi non

MILANO, 13 OTT – “Era rimasto in piedi, non ho visto sangue, non pensavo di averlo ucciso”. E’ la confessione che Daniele Rezza, il 18enne di Rozzano che ha ucciso Manuel Mastropasqua ...