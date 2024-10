Movieplayer.it - Un Posto al Sole, anticipazioni del 31 ottobre: Eugenio si dichiara a Viola, Rosa racconta tutto a Don Antoine

Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Nuovo appuntamento con la soap ambientata a Napoli in onda alle 20:50 su Rai 3: la serie, arrivata alla ventinovesima stagione, va in onda dal lunedì al venerdì.della trama della puntata di Unalin onda giovedì 31su Rai 3, alle 20:50: Niko incoraggia Alberto sul ritorno di Federico. La serie intreccia le vite di numerosi personaggi, esplorando temi che vanno dalle relazioni familiari e sentimentali, ai problemi sociali e alle vicende legali. La soap è disponibile in live streaming e on demand su RaiPlay. Riassunto dell'episodio di mercoledì Supportata da alcune amiche, Luisa proverà a intimidire di nuovo. Indispettito dalla ritrosia di Rossella, il primario inizia a farle una sottile guerra psicologica. Nunzio, ignaro del disagio che sta vivendo Rossella,