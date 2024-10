Stipendi docenti “ai minimi storici”, Pacifico (Anief): “Superati anche da quelli degli operai. Servono scatti automatici ravvicinati” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) “Lo Stipendio dei docenti negli ultimi 30 anni si è impoverito, anche rispetto a quello degli operai. Il motivo? Si è persa la coscienza del corpo insegnanti e chi ha gestito le casse pubbliche ha pensato bene di fare cassa risparmiando sull’Istruzione”: lo dichiara oggi Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief. L'articolo Stipendi docenti “ai minimi storici”, Pacifico (Anief): “Superati anche da quelli degli operai. Servono scatti automatici ravvicinati” . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) “Loo deinegli ultimi 30 anni si è impoverito,rispetto a quello. Il motivo? Si è persa la coscienza del corpo insegnanti e chi ha gestito le casse pubbliche ha pensato bene di fare cassa risparmiando sull’Istruzione”: lo dichiara oggi Marcello, presidente nazionale. L'articolo“ai”,): “da” .

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:“aistorici”, Pacifico (Anief): “Superati anche da quelli degli operai. Servono scatti automatici ravvicinati”;scuola febbraio, al 90% deitra 100 e 800 euro in meno: un Dsga prenderà 1 euro. "Colpa" del conguaglio. Ancodis protesta; Stipendio netto CCNL scuola: tabella retributiva e calcolo; IRC, immissioni in ruolo a.s. 2024/25 aitermini a causa delle graduatorie quasi esaurite; Quanto guadagna un professore universitario in Italia: stipendioe ricercatori con tabella aggiornata; Stipendioe ATA, tutte le novità del 2024: dalle nuove aliquote IRPEF all’una tantum fino a 950 euro per chi non ha chiesto di trasferirsi; Leggi >>>

Aumento di stipendio? La verità dietro il 6% per i docenti italiani

(msn.com)

Con la prossima manovra di bilancio, si annunciano nuove risorse per un aumento stipendi scuola, ma il tanto decantato incremento del 6% sugli stipendi dei docenti non è che una toppa su una ferita ap ...

Stipendio di 1 euro per la docente precaria (e con figlia a carico). «Colpa del conguaglio fiscale»

(msn.com)

Una docente supplente part-time di Gorizia si è ritrovata, a ottobre, a percepire uno stipendio di un euro. Una sorpresa decisamente ...

Prof resta senza stipendio per mesi per colpa di un“tilt tecnico": «Noi docenti ci siamo improvvisati tecnici amministrativi»

(msn.com)

Giorni di attese, settimane senza paga dall'inizio della scuola e mesi senza stipendio per un tilt del sistema tecnico. Vittime di questo scenario, gli insegnanti. La colpa?

Aumenti stipendi: per istruzione e ricerca ci sarebbe un più 180 euro

(informazionescuola.it)

Rapporto Aran: confronto tra aumenti contrattuali e reali per il pubblico impiego. Scopri gli scostamenti nelle retribuzioni ...