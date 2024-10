Spagna: inondazioni a Valencia, recuperati numerosi corpi (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Diversi corpi sono stati recuperati dagli operatori dei servizi di emergenza nelle zone colpite dalle inondazioni a Valencia, in Spagna. Lo ha riferito il capo del governo regionale, Carlos Mazon: "Possiamo confermare che alcuni corpi sono già stati ritrovati" ha detto ai giornalisti, aggiungendo che le autorità non potranno fornire ulteriori dettagli finché i parenti non saranno stati informati. (ANSA-AFP). Quotidiano.net - Spagna: inondazioni a Valencia, recuperati numerosi corpi Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Diversisono statidagli operatori dei servizi di emergenza nelle zone colpite dalle, in. Lo ha riferito il capo del governo regionale, Carlos Mazon: "Possiamo confermare che alcunisono già stati ritrovati" ha detto ai giornalisti, aggiungendo che le autorità non potranno fornire ulteriori dettagli finché i parenti non saranno stati informati. (ANSA-AFP).

MADRID, 30 OTT - Diversi corpi sono stati recuperati dagli operatori dei servizi di emergenza nelle zone colpite dalle inondazioni a Valencia, in Spagna. (ANSA) ...

Evento meteorologico estremo portato dalla stessa perturbazione che ha interessato l'Italia.

Gravi inondazioni soprattutto a sud e ad est della Spagna, con una persona dispersa ad Alcudia (Valencia) e almeno altre 6 non localizzate a Letur (Albacete), dove lo straripamento di un fiume ha prov ...

(LaPresse) Una forte ondata di maltempo ha colpito il sud-est della Spagna, causando enormi allagamenti. È il caso della provincia di Valencia, dove i vigili del fuoco sono intervenuti per almeno 150 ...