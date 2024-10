Sethu incontra i fan al Lucca Comics & Games (Di mercoledì 30 ottobre 2024) foto di Claudia CampoliLucca – Sethu, in attesa dell’uscita del vinile in edizione limitata del suo primo album “tutti i colori del buio” (Carosello Records) nei negozi ed e-commerce dal 1° novembre, annuncia il firmacopie di sabato 2 novembre presso il Palazzo delle Dediche di Lucca in occasione del Lucca Comics & Games 2024. Sethu è uno tra i primissimi artisti italiani a realizzare un vinile zootropico: un supporto fisico di qualità premium, unico nel suo genere, che grazie al movimento circolare del giradischi vede la grafica in superficie prendere vita come una piccola opera cinematografica. Lopinionista.it - Sethu incontra i fan al Lucca Comics & Games Leggi tutta la notizia su Lopinionista.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) foto di Claudia Campoli, in attesa dell’uscita del vinile in edizione limitata del suo primo album “tutti i colori del buio” (Carosello Records) nei negozi ed e-commerce dal 1° novembre, annuncia il firmacopie di sabato 2 novembre presso il Palazzo delle Dediche diin occasione del2024.è uno tra i primissimi artisti italiani a realizzare un vinile zootropico: un supporto fisico di qualità premium, unico nel suo genere, che grazie al movimento circolare del giradischi vede la grafica in superficie prendere vita come una piccola opera cinematografica.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: INCONTRI CON GIORGIO VANNI, LACUNA COIL, NASKA,; 11 cose da fare a Lucca Comics 2023 domenica 5 novembre; Mare di Lacrime: incontro cone Jiz;: "Cause perse siamo io e mio fratello" (video intervista);al Lucca Comics & Games;E JIZ a Milano ospiti di un talk al SAE Institute; Approfondisci ??

Sethu incontra i fan al Lucca Comics & Games

(lopinionista.it)

LUCCA - Sethu, in attesa dell’uscita del vinile in edizione limitata del suo primo album “tutti i colori del buio” (Carosello Records) nei negozi ed ...

L’Aquila

(abruzzoweb.it)

L’AQUILA – Il Museo Nazionale d’Abruzzo a partire dall’8 novembre fino al 29 dicembre 2024 apre le porte dei propri depositi del Castello cinquecentesco dell’Aquila per svelare a ...

Aziende che assumono 2024

(ticonsiglio.com)

In arrivo con Unicomm (Gruppo Selex) nuove assunzioni in Italia. Laa nota società attiva nel settore della GDO aprirà nuovi supermercati e magazzini, creando posti di lavoro per vari profili ...

Beranek incontra i fan al Materland

(lanuovasardegna.it)

le scuole cambiate al ritmo delle stagioni, gli incontri in tanti paesi sempre diversi che impediscono le amicizie che scaldano il cuore, la lingua parlata che non si ritrovava in alcun dizionario ...