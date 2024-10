Lanazione.it - Sanità. Oggi Open Day a San Giovanni

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Arezzo, 30 ottobre 2024 – Nel pomeriggio dia Sansi terranno gliDay del Consultorio Giovani. Una occasione per i giovani per fare domande e informarsi sui temi che stanno loro più a cuore e conoscere i professionisti e i percorsi offerti dalla Asl Toscana Sud Est. "L'attività del Consultorio Giovani è dedicata alla popolazione di età compresa fra 13 e 26 anni – spiega la dottoressa Stefania Mugnai, responsabile Ostetrica U.F. Attività Consultoriali Zona Distretto Valdarno -. In questo spazio i giovani hanno la possibilità di incontrare un'equipe multidisciplinare formata da assistenti sociali, ginecologhe, ostetriche, psicologhe e andrologo, ma ancor di più è un luogo per potersi confrontare, esprimere dubbi e chiedere informazioni su vari temi".