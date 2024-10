Rompono il finestrino dell'auto: derubato il portiere dell'Udinese (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Furto nel parcheggio del centro commerciale. A essere colpita l'auto, un modello Mercedes, di proprietà del giocatore dell'Udinese, Maduka Okoye. Il portiere aveva parcheggio nei pressi del Città Fiera alle 18 di lunedì 28 ottobre. Un'ora e mezza dopo l'amara scoperta. Qualcuno aveva sfondato uno Udinetoday.it - Rompono il finestrino dell'auto: derubato il portiere dell'Udinese Leggi tutta la notizia su Udinetoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Furto nel parcheggio del centro commerciale. A essere colpita l', un moo Mercedes, di proprietà del giocatore, Maduka Okoye. Ilaveva parcheggio nei pressi del Città Fiera alle 18 di lunedì 28 ottobre. Un'ora e mezza dopo l'amara scoperta. Qualcuno aveva sfondato uno

