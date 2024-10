Terzotemponapoli.com - Roma, i tifosi “Stiamo andando in Serie B!”

(Di mercoledì 30 ottobre 2024), iinB!” Mancini: “Fidatevi, siamo uniti”. Clima tesissimo a. La pesante sconfitta contro la Fiorentina è l’ultimo capitolo di un avvio di stagione complicato per i giallorossi, fermi a 10 punti e con due sole lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione. Ivan Juric è il volto della crisi, la sua panchina è a forte rischio e il prossimo impegno contro il Torino nella decima giornata diA (giovedì 31 ottobre, ore 20.45) diventa già cruciale in questo senso. Non sono esenti da critiche i giocatori e proprio a loro si sono rivolti i: i sostenitorinisti hanno chiesto spiegazioni all’uscita di Trigoriadopo l’allenamento di oggi e a fermarsi per un confronto sono stati Gianluca Mancini, Alexis Saelemaekers e Matias Soulé.