Montecatini Terme, 30 ottobre 2024 – Un servizio di spazzamento stradale meccanizzato per rendere più pulite le strade cittadine, con divieto di sosta nei giorni e negli orari previsti dal servizio. È questa la richiesta che il Comune sta per presentare ad Alia, in via sperimentale, nelle vie del centro. L'attività dovrebbe avere la durata di circa un anno, al fine di valutare i costi e i benefici. Il provvedimento, ricorda la giunta nella delibera appena approvata, "non comporta alcuna spesa: il finanziamento del progetto dovrà essere previsto nell'ambito degli investimenti definiti dal piano finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, previa approvazione da parte dell'Ato".

Pulizia delle strade a Montecatini, lo spazzamento sarà meccanizzato

Montecatini Terme, 30 ottobre 2024 – Un servizio di spazzamento stradale meccanizzato per rendere più pulite le strade cittadine, con divieto di sosta nei giorni e negli orari previsti dal servizio. È ...

