Prenota in anticipo si fa influenzare dai contenuti su TikTok e Instagram e a Capodanno vola negli Usa o alle Maldive | l’identikit del viaggiatore italiano

Anticipatori e sempre più digital. Così appaiono i consumatori di viaggi sotto la lente di YouGov, che ha svelato, in una recente ricerca, i risultati di un campione rappresentativo dell'intera popolazione italiana. In particolare, il 73% degli italiani raccoglie online le informazioni per Prenotare le vacanze. A privilegiare i canali digitali sono soprattutto i viaggiatori tra i 45 e 54 anni, mentre i più giovani (25-34 anni) preferiscono i social media per i contenuti di influencer e content creator. Sono 11 milioni gli italiani che tendono a Prenotare con più di 3 mesi di anticipo e 11 milioni quelli che utilizzano le agenzie di viaggi. Gli over 55 preferiscono il dialogo tra digitale e punto vendita fisico. I viaggiatori che acquistano un viaggio in agenzia sono alla ricerca di soluzioni migliori, servizio e consulenza di un esperto.

