Ponte di Ognissanti 2024: dieci milioni di italiani in viaggio (Di mercoledì 30 ottobre 2024) C’è già aria di Natalesono tantissimi gli italiani che in queste ore si metteranno in viaggio per il Ponte di Ognissanti 2024. Si stima che in totale saranno 10 milioni: 8,9 milioni dei quali resteranno in Italia prediligendo le località d’arte e, a seguire, la montagna e i posti all’aria aperta. Poco più di 1 milione di essi sceglierà una destinazione estera, come le grandi capitali europee facilmente raggiungibili con l’aereo. La durata media prevista della vacanza è intorno ai 3,3 giorni per un totale complessivo di 19,8 milioni di pernottamenti fuori casa. La vacanza costerà in media 462 euro per persona, producendo un giro d’affari di 4,6 miliardi. È quanto emerge dall’indagine di Federalberghi. Laprimapagina.it - Ponte di Ognissanti 2024: dieci milioni di italiani in viaggio Leggi tutta la notizia su Laprimapagina.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) C’è già aria di Natalesono tantissimi gliche in queste ore si metteranno inper ildi. Si stima che in totale saranno 10: 8,9dei quali resteranno in Italia prediligendo le località d’arte e, a seguire, la montagna e i posti all’aria aperta. Poco più di 1 milione di essi sceglierà una destinazione estera, come le grandi capitali europee facilmente raggiungibili con l’aereo. La durata media prevista della vacanza è intorno ai 3,3 giorni per un totale complessivo di 19,8di pernottamenti fuori casa. La vacanza costerà in media 462 euro per persona, producendo un giro d’affari di 4,6 miliardi. È quanto emerge dall’indagine di Federalberghi.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Ponte di Ognissanti, in viaggio 10 milioni di italiani; Ponte ognissanti 2024 scuola: le regioni in cui non si va a scuola dall'1 al 3 novembre, ma c'è chi si ferma dal 26 ottobre; Maltempo fino al weekend poi estate di San Martino in anticipo: ponte e Halloween con il bel tempo; OGNISSANTI 2024: EVENTI HALLOWEEN PER UN WEEKEND PERFETTO PER FAMIGLIE CON BAMBINI; Meteo, il Ponte di Ognissanti con il bel tempo. Sottocorona: “Domina l’alta pressione”; Calendario scolastico 2024/25: festività e ponti regione per regione; Leggi >>>

FEDERALBERGHI * PONTE OGNISSANTI: «IN VIAGGIO 10 MLN DI ITALIANI, 4,6 MLD IL GIRO D’AFFARI»

(agenziagiornalisticaopinione.it)

GLI SPOSTAMENTI – Anche in considerazione del breve periodo di vacanza, a farla da padrone nella classifica dei mezzi più utilizzati per gli spostamenti vi è l’auto di proprietà (70,3%); viaggerà in ...

Per il Ponte del 1 novembre in viaggio 10 milioni di italiani

(msn.com)

(ANSA) - ROMA, 30 OTT - Dieci milioni di italiani in viaggio per il ponte di Ognissanti, 8,9 milioni dei quali resteranno in Italia prediligendo le località d'arte e, a seguire, la montagna e i posti ...

Ponti a scuola, da Ognissanti al 2 giugno: tutti gli stop alle lezioni e le festività dell'anno in corso

(ilmessaggero.it)

Scuola. Con il 1° novembre parte la stagione dei ponti. Nella gran parte delle regioni italiane niente lezioni dal 1° al 3 novembre (ma per Bolzano e Trento godranno di un ...

Le 10 migliori idee per un magico ponte di Ognissanti sul lago di Como

(quicomo.it)

Primo weekend di novembre con il meteo che sembra promette ancora un po' di sole. Ecco dunque i nostri suggerimenti, oltre agli eventi, per questo fine settimana d'autunno. Qualche idea - ogni settima ...